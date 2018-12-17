Жерар Пике: "Придет день, и я перестану получать удовольствие от футбола"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал итоги матча 16-го тура чемпионата Испании против "Леванте"​ (5:0). 31-летний испанский футболист признался, что покинет каталонский клуб, если перестанет получать удовольствие от футбола, сообщает Football Espana.

– В последние недели "Барселона" играла лучше: пропускали мало, забивали много, – приводит слова Пике Football Espana. – Теперь мы думаем о нашей следующей игре. Мне всегда тяжело начинать сезон, но когда придет день, и я перестану получать удовольствие от того, что я делаю, я уйду.

Лионель Месси​ и Луис Суарес – лучшие нападающие за последние годы. У Луиса голы в крови, а то, что делает Лео, говорит само за себя. С нападением у нас все в порядке, нужно улучшать игру в защите.

В текущем сезоне Пике сыграл в 22 матчах за "Барселону", забил пять голов и отдал одну голевую передачу.