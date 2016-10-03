Жерар Пике: "Первый гол "Сельты" обескуражил "Барселону"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике после матча 7-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (3:4) выразил сожаление по поводу поражения. Каталонцы к перерыву уступали со счетом 0:3. Футболист также отметил, что во втором тайме команде удалось прибавить.

– Первый гол "Сельты" обескуражил нас, а второй и третий были забиты очень быстро, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Пике. – В первом тайме казалось, что нам ничего не светит, но второй тайм получился более позитивным. Мы стали играть намного лучше и были близки к тому, чтобы взять очки.