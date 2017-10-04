Жерар Пике: "Отношения между Испанией и Каталонией похожи на отношения родителей и 18-летнего сына"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике на пресс-конференции сравнил отношения Испании и Каталонии с отношениями родителей и ребенка. Ранее Пике в резкой форме высказался о действиях испанских властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии. После этого у футболиста произошел конфликт с Серхио Рамосом, а болельщики освистали футболиста "Барселоны".

- Отношения между Испанией и Каталонией похожи на отношения родителей и 18-летнего сына, который хочет уйти из дома, - отметил Пике. - И у правительства есть два пути: сесть с сыном за стол и поговорить с ним, выстроить диалог, или не делать этого, и пускай он уходит. (Егор БЫЧКОВ)