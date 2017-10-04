Жерар Пике: "Не жалею ни о чем, что говорил"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что не сожалеет о том, что призывал людей голосовать за независимость Каталонии. Ранее Пике в резкой форме высказался о действиях испанских властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии. После этого у футболиста произошел конфликт с Серхио Рамосом, а болельщики освистали футболиста "Барселоны".

- Я не жалею ни о чем, что говорил, - цитирует Football Espana Пике. - Мы все люди, все находимся под влиянием нашей среды и можем выражать свое мнение. Считаю, что каталонцы должны иметь право голосовать за свое будущее и уважать других. Итак, давайте поговорим. Люди, которые верят в независимость Каталонии, могут играть за сборную Испании. Вы можете хотеть свою страну, но это не значит, что выступаете против Испании. Это не относится ко мне, но это, безусловно, возможно. Люди не выступают против Испании и признают, что она полна хороших людей.

Каждый может выразить свое мнение по актуальным темам, почему не следует разрешать футболистам делать то же самое? Я никогда не ставил себя на какую-либо сторону. Я сказал, что люди должны иметь возможность голосовать - "да" или "нет", или же просто испортить свой бюллетень. Вот и все.

Свист? Я привык к нему, хотя это больно. Сочувствую своим товарищам по команде, которые теперь должны справиться с этим. Они уже должны были, наверное, устать говорить обо мне, поэтому я и собрал эту пресс-конференцию, чтобы ответить на все вопросы и говорить за себя. В СМИ много лжи и разговоров было обо мне и Рамосе, но мы очень близки и очень хорошо себя чувствуем. Я подумывал о том, чтобы завершить карьеру, поскольку тогда партнерам стало бы легче, но это стало бы победой для этих свистунов.