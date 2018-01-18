Жерар Пике: "Надеюсь, меня не будут оскорблять на "Камп Ноу"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике после поражения в первом матче 1/4 финала Кубка Испании от "Эспаньола" (0:1) высказался по поводу поведения болельщиков соперника, которые оскорбляли его и его супругу Шакиру. Он выразил надежду на то, что подобного не будет на домашней арене сине-гранатовых.

– Мне не стоит ругаться по этому поводу, – цитирует Sport Пике. – Мы знаем, что с "Эспаньолом" тяжело играть на выезде. Надеюсь, этого не случится на "Камп Ноу", и никто не будет меня оскорблять или бросать предметы на поле.