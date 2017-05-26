Жерар Пике: "Надеюсь, что в ближайшее время начнется использование VAR"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике отметил, что каталонцы должны были намного превосходить "Реал", чтобы опередить их в чемпионате Испании. Футболист выразил надежду на то, что в ближайшее время начнется использование видеоассистентов рефери (Video Assistant Referee – VAR).

– Вероятно, арбитры повлияли на то, как закончился чемпионат Испании, – цитирует Marca Пике. – Надеюсь, что в ближайшее время начнется использование VAR, поскольку это способно уменьшить давление, которое оказывается на судей, количество их ошибок заметно снизится. Что касается чемпионского титула, то нужно намного превосходить "Реал", чтобы опередить его в первенстве. Даже быть на одном уровне с мадридцами недостаточно.