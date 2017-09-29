Жерар Пике - каталонцам: "Не нужно никаких провокаций"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике призвал каталонцев мирно выражать свою позицию по поводу предстоящего 1 октября референдума. Каталония проведет в воскресенье голосование по поводу независимости от Испании.

– С сегодняшнего дня и до воскресенья давайте выражать свое мнение мирно, – написал в своем Твиттере Пике, который является сторонником независимости Каталонии, за что не раз был освистан на матчах сборной Испании. – Не нужно никаких провокаций. Это то, чего они хотят. Мы будем сильны вместе, мы будем голосовать.