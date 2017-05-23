Жерар Пике: "Игрокам "Реала" не надо извиняться за кричалки"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике сказал, что его не обижают кричалки, которые скандировали игроки и фанаты "Реала" после завоевания чемпионства. Во время празднования на площади Сибелес была устроена перекличка, в которой упоминался защитник каталонской команды: "Pique, cabron, saluda al campeon" ("Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов!").

– Нет, меня это совсем не обижает, – цитирует AS Пике. – Никому из Мадрида не надо извиняться. Я уже разговаривал с Серхио Рамосом. Это нормально, они были счастливы, им нужно было отпраздновать.