Жерар Пике: "Хочу продолжить играть за сборную Испании и после чемпионата мира-2018"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике на пресс-конференции заявил, что хочет как можно дольше выступать за сборную Испании, несмотря на призывы уйти из команды. Ранее Пике в резкой форме высказался о действиях испанских властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии. После этого у футболиста произошел конфликт с Серхио Рамосом, а болельщики освистали футболиста "Барселоны".

- Мой возможный уход из сборной Испании совершенно никак не относится к делу, - отметил Пике. - Наоборот, мне бы хотелось продолжить играть за сборную и после ЧМ-2018. Мне хочется уйти в самый лучший и приятный момент, а не выходить через заднюю дверь. Уйти сейчас - значит, признать, что те, кто свистит и оскорбляет меня, победили. Мне этого не хочется. Эта команда и футбольная федерация Испании - моя семья. Хочу продолжать выступать рядом с ними. (Егор БЫЧКОВ)