Жерар Пике: "Горжусь всеми титулами, выигранными со сборной Испании"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что гордится игрой за сборную Испании. Ранее его раскритиковали за призыв голосовать за независимость Каталонии и призывали исключить из сборной Испании.

- Быть оскорбленным - это не приятно, но это вызов для меня, - цитирует Football Espana Пике. - Многие люди по всей Испании хотят переговоров и диалога. Однако сейчас важно сосредоточиться на трех очках в пятницу. Нужно продолжать работать. Я играю за национальную команду с 15-летнего возраста, и сборная для меня как семья. Не стоит сомневаться в моей приверженности сборной Испании. Очень горжусь всеми титулами, которые выиграл со сборной Испании.