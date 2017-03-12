21:48 | ФУТБОЛ — Испания

Жерар Пике: "Если бы "Барселоне" предложили проиграть "ПСЖ", но выиграть у "Депортиво" - мы бы отказались"

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике после игры 27-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" (1:2) поздравил клуб из Ла-Коруньи с победой. Футболист подчеркнул, что усталость не может служить оправданием для каталонцев.

– Мы пытались контролировать мяч, – цитирует AS Пике. – Второй гол отыграть нам не удалось, хотя мы до последнего пытались исправить ситуацию. Результат неудовлетворительный, но впереди еще много матчей в чемпионате. Если бы в среду нам сказали, что мы проиграем "ПСЖ" (6:1), но обыграем "Депортиво", думаю, наш ответ понятен.

Усталость? Это спорт, мы не роботы. Было сложно, несмотря на то, что мы считались фаворитами, соперник победил, и мы поздравляем их с этим. "Депортиво" выиграл заслуженно, усталость не может служить оправданием, к такому плотному графику игр давно привыкли. "Барселона" сделала шаг назад, но все теряют очки, поэтому мы по-прежнему в гонке.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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СашаРичагин

Не в том дело. "Барсе" не хватило Айтекина на "Риасоре". Надо было его пригласить судить. Выиграли бы 7 : 2.

21:58

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