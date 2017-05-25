Жерар Пике: "Еще подумаю, хочу ли я стать президентом "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике не исключил, что в будущем может побороться за должность президента каталонского клуба. При этом он подчеркнул, что несколько раз подумает, прежде чем принять это решение.

- В ближайшее время я не вижу себя в этой роли. Посмотрим, что случится в будущем, - приводит Sport.es слова Пике. - Но как можно было заметить, они все терпят крах. Поэтому я еще подумаю над тем, хочу ли я стать президентом "Барселоны".

Ранее Пике выражал желание занять пост президента сине-гранатовых. Некоторые из его одноклубников говорили о том, что испанец стал хорошим руководителем.