Жерар Пике: "Бетис" заслужил победу"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике после поражения в матче 12-го тура чемпионата Испании (3:4) от "Бетиса" заявил, что соперник заслужил победу. Он также добавил, что во втором тайме каталонцы стали играть намного лучше.

- "Бетис" заслужил победу, - приводит пресс-служба клуба слова Пике. - Они провели отличную игру. Во втором тайме мы стали намного лучше играть, но к тому времени было слишком поздно.

"Барселона" с 24 очками располагается на первом месте, "Бетис" с 16 баллами занимает 12 строчку.

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