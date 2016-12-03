23:03 | ФУТБОЛ — Испания

Жерар Пике: "Барселона" должна выйти на оптимальный уровень"

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике после матча 14-го тура чемпионата Испании против "Реала" (1:1) отметил, что команда как можно скорее стремится выйти на оптимальный уровень. По словам 29-летнего испанца, если игроки каталонского клуба будут действовать так же, как сегодня, то ситуация в чемпионской гонке очень быстро может поменяться.    

- Ничья - это не то, к чему мы стремились, однако необходимо сохранять спокойствие, - приводит Marca слова Пике. - Если мы будем играть так же, как сегодня, то вполне можем поправить ситуацию в чемпионской гонке. Времени еще хватает. Нужно как можно скорее выйти на оптимальный уровень, у нас много игроков, которые умеют приносить результат в самых сложных ситуациях.
 

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