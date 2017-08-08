Жерар Деулофеу: "Футболисты "Шапекоэнсе" - герои"

Нападающий "Барселоны" Жерар Деулофеу после матча против "Шапекоэнсе" (5:0) рассказал о том, что ему приятно играть в одной команде с нападающим Лионелем Месси. По его словам, он остался доволен игрой каталонцев.
- Футболисты "Шапекоэнсе" - герои, - цитирует Marca Деулофеу. - У меня появляются слезы, когда вспоминаю о том, что произошло с командой.
Что касается нашей игры, то я ей доволен, доволен нашим взаимопониманием. Таким же образом необходимо сыграть в матче за Суперкубок против "Реала". Играть в одной команде с Месси - это великолепно.
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Я рад, что Неймар ушел. Потому что он тянет одеяло на себя, в ситуациях где в лучшей позиции другой игрок Барсы, Неймар предпочитает играть сам. Не делится мячиком. Посмотрел я обзор вчерашней игры с Шапекоэнсе и пришел к выводу. что играют сейчас через Месси, что ни ситуация то пас ему, а последние три года Месси ходил пешком играли через него намного реже. А сейчас как в лучшие времена 2007-2012, вся игра строится через Месси.
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