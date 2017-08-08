Жерар Деулофеу: "Футболисты "Шапекоэнсе" - герои"

Нападающий "Барселоны" Жерар Деулофеу после матча против "Шапекоэнсе" (5:0) рассказал о том, что ему приятно играть в одной команде с нападающим Лионелем Месси. По его словам, он остался доволен игрой каталонцев.

- Футболисты "Шапекоэнсе" - герои, - цитирует Marca Деулофеу. - У меня появляются слезы, когда вспоминаю о том, что произошло с командой.

Что касается нашей игры, то я ей доволен, доволен нашим взаимопониманием. Таким же образом необходимо сыграть в матче за Суперкубок против "Реала". Играть в одной команде с Месси - это великолепно.