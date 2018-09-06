Желтая карточка Роке Меса отменена

"Севилья" объявила, что полузащитник Роке Меса сможет принять участие в матче против "Хетафе". Дисциплинарный комитет отменил желтую карточку, которую 29-летний испанец получил в минувшие выходные. Игра против "Хетафе" состоится 16 сентября.