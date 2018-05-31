14:39 | Футбол — Испания

"Зенит": "Реал", руки прочь от Семака, мы его уже ухватили во вторник"

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"Зенит" в своем англоязычном Твиттере прокомментировал уход Зинедина Зидана с поста главного тренера "Реала".

- Шокированы уходом Зидана из "Реала". Но, к счастью, мы ухватили Семака во вторник, так что "Реал", руки прочь!, - говорится в сообщении. 

Зидан уходит из "Реала". Официально

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КОММЕНТАРИИ (26)
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Спартак самый титулованный!!!

Ю.Ю. У свиней чувства юмора не может быть по определению))/////////////////юю, ты давно не вертелся на ую?

15:40

ненавижу_Мойшу_Каца

Да, поспешил Богданыч, пару дней не дотерпел, побежал впереди паровоза. Да и Зидан - чмо, мог бы шепнуть Семаку по-французски хотя бы в Понедельник...

15:33

bvb1987

очинь смишно,шутки за 200)

15:30

Xen1um

Ю.Ю., именно по этому они и пишут такие твиты, думают это смешно.

15:29

Ю.Ю.

У свиней чувства юмора не может быть по определению))

15:24

igorx70

Ха-ха.Веселые ребята-за год с помощью Манчини выкинули на ветер 100 млн долларов и еще смеются над Реалом!Им бы хоть 1 процент их эффективности!

15:21

vitali777

Они думают что пошутили)

15:16

Sandy45

Поспешили с недотренером, теперь пытаются отшутиться...

15:16

Одержимый

Умеют веселиться)

15:13

Кубанский Туляк

Это заявление Малафеева было? Или у Манчини не отобрали пароль от твиттера ?

15:13

Спартак самый титулованный!!!

Subulcus Один твит Зенита и столько горящих пердаков))////////////////////это у вас от спартака горит и дымится,а мы просто угараем над этим мыльным газпромовским пузырём!!!!!!!!!!!!!!!!!

15:12

Xen1um

Испанский стыд.

15:05

Subulcus

Один твит Зенита и столько горящих пердаков))

15:04

Subulcus

ИмбицЫлы в комментариях не понимают сарказма и юмора =))

15:03

joni73

Зенит (((((( вы о чем ))))))) где вы и где Реал )))))реальные чудаки ))) цирк

15:02

Спартак самый титулованный!!!

за какое место ухватили? а так,если серьёзно, в Реале наверно не поймут,что за зенит и кто семак.это равносильно что бомж будет перед олигархом стырином с помойки куском хлеба хвастать.....

15:01

AlCapone

Следующей должна быть новость от Уфы: Зидан, обходи нас стороной, ты нам не нужен!

15:00

Паснаход

за такие шутки в зубах промежутки

14:55

Одержимый

Чудаки)

14:54

Manted

фнл по вам плачет с такими шутками типа

14:50

LVA1

Клоуны-бакланы

14:49

zamzam85

маразматики

14:48

баламошка

shur Чувство юмора имеется///////во все щели.

14:48

баламошка

Бомжедурье рехнулося)

14:48

shur

Чувство юмора имеется

14:47

Mad Butcher

опять идиоты опозорились

14:46

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