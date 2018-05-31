"Зенит": "Реал", руки прочь от Семака, мы его уже ухватили во вторник"

"Зенит" в своем англоязычном Твиттере прокомментировал уход Зинедина Зидана с поста главного тренера "Реала".



- Шокированы уходом Зидана из "Реала". Но, к счастью, мы ухватили Семака во вторник, так что "Реал", руки прочь!, - говорится в сообщении.

Shocked by the news about Zidane leaving @realmadriden, but luckily we snapped up Sergey Semak on Tuesday so hands off Real! #Relieved – FC Zenit in English (@fczenit_en) 31 мая 2018 г.

Зидан уходит из "Реала". Официально