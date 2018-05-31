"Зенит": "Реал", руки прочь от Семака, мы его уже ухватили во вторник"

"Зенит" в своем англоязычном Твиттере прокомментировал уход Зинедина Зидана с поста главного тренера "Реала".
- Шокированы уходом Зидана из "Реала". Но, к счастью, мы ухватили Семака во вторник, так что "Реал", руки прочь!, - говорится в сообщении.
Shocked by the news about Zidane leaving @realmadriden, but luckily we snapped up Sergey Semak on Tuesday so hands off Real! #Relieved– FC Zenit in English (@fczenit_en) 31 мая 2018 г.
Спартак самый титулованный!!!
Ю.Ю. У свиней чувства юмора не может быть по определению))/////////////////юю, ты давно не вертелся на ую?
15:40
ненавижу_Мойшу_Каца
Да, поспешил Богданыч, пару дней не дотерпел, побежал впереди паровоза. Да и Зидан - чмо, мог бы шепнуть Семаку по-французски хотя бы в Понедельник...
15:33
bvb1987
очинь смишно,шутки за 200)
15:30
Xen1um
Ю.Ю., именно по этому они и пишут такие твиты, думают это смешно.
15:29
Ю.Ю.
У свиней чувства юмора не может быть по определению))
15:24
igorx70
Ха-ха.Веселые ребята-за год с помощью Манчини выкинули на ветер 100 млн долларов и еще смеются над Реалом!Им бы хоть 1 процент их эффективности!
15:21
vitali777
Они думают что пошутили)
15:16
Sandy45
Поспешили с недотренером, теперь пытаются отшутиться...
15:16
Одержимый
Умеют веселиться)
15:13
Кубанский Туляк
Это заявление Малафеева было? Или у Манчини не отобрали пароль от твиттера ?
15:13
Спартак самый титулованный!!!
Subulcus Один твит Зенита и столько горящих пердаков))////////////////////это у вас от спартака горит и дымится,а мы просто угараем над этим мыльным газпромовским пузырём!!!!!!!!!!!!!!!!!
15:12
Xen1um
Испанский стыд.
15:05
Subulcus
Один твит Зенита и столько горящих пердаков))
15:04
Subulcus
ИмбицЫлы в комментариях не понимают сарказма и юмора =))
15:03
joni73
Зенит (((((( вы о чем ))))))) где вы и где Реал )))))реальные чудаки ))) цирк
15:02
Спартак самый титулованный!!!
за какое место ухватили? а так,если серьёзно, в Реале наверно не поймут,что за зенит и кто семак.это равносильно что бомж будет перед олигархом стырином с помойки куском хлеба хвастать.....
15:01
AlCapone
Следующей должна быть новость от Уфы: Зидан, обходи нас стороной, ты нам не нужен!
15:00
Паснаход
за такие шутки в зубах промежутки
14:55
Одержимый
Чудаки)
14:54
Manted
фнл по вам плачет с такими шутками типа
14:50
LVA1
Клоуны-бакланы
14:49
zamzam85
маразматики
14:48
баламошка
shur Чувство юмора имеется///////во все щели.
14:48
баламошка
Бомжедурье рехнулося)
14:48
shur
Чувство юмора имеется
14:47
Mad Butcher
опять идиоты опозорились
14:46