Зеедорф после вылета в сегунду: "Желаю "Депортиво" всего наилучшего"

Главный тренер "Депортиво" Кларенс Зеедорф после матча 35-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:4) отметил, что сформировал хороший коллектив. Команда после этого поражения вылетела в сегунду.

- Все расстроены из-за вылет, но я хочу поблагодарит всех игроков и болельщиков, - приводит Football Espana слова Зеедорфа. - У нас сформировался очень хороший коллектив. Не выполнили задачу, но это футбол.

Что касается моего будущего, то тут ничего не ясно. Хочется достойно завершить сезон. Нужно это пережить. Желаю клубу всего наилучшего.