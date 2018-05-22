Зеедорф покинет "Депортиво" летом

Главный тренер "Депортиво" Кларенс Зеедорф покинет свой пост по окончанию контракта 30 июня 2018 года, сообщает официальный сайт клуба. Галисийцы по итогам этого сезона заняли 18 место в чемпионате Испании и вылетели в сегунду.

- Было честью защищать цвета клуба с такой богатой историей, и я благодарю президента и всю команду за работу в течение этих месяцев, - заявил Зеедорф. - Спасибо поклонникам за их поддержку до самого конца. Они заслуживают увидеть "Депортиво" снова в высшем дивизионе чемпионата Испании.

Напомним, Зеедорф стал тренером "Депортиво" в феврале этого года.