Зайдин Джамбулатов: "Анжи" – это не "Барселона", а что-то вроде "Эспаньола"

Новый вице-президент "Анжи" Зайдин Джамбулатов в интервью "Известиям" выразил уверенность в том, что руководство клуба сможет существенно повысить посещаемость домашних матчей в течение трех лет. Он сравнил "Анжи" с "Эспаньолом".

– Как без Это'О и Роберто Карлоса убедить дагестанских болельщиков до отказа заполнять трибуны стадиона в Каспийске?

– При системной работе в течение трех лет этого можно добиться и без Это’О с Роберто Карлосом. Наш народ любит искренность и желание играть на пределе возможностей. Конечно, "Анжи" – это не "Барселона", а что-то вроде "Эспаньола". Но народ откликнется, если почувствует фанатичное отношение к своему делу со стороны футболистов.

– Вы разочарованы тем, что не получилось удержать в команде своего воспитанника Али Гаджибекова?

– Я его понимаю. Он получил в "Крыльях Советов" контракт, который хотел. Мы ему этого предложить не могли. А парню 30 лет – он доигрывает. Через три-четыре года придется кормить семью без футбола. Никто в Дагестане его не осудит. Он поступил профессионально, и когда вернется в республику, будет встречен с тем же уважением, что и Нарвик Сирхаев с Будуном Будуновым.