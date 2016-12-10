14:49 | ФУТБОЛ — Испания

Защитника "Реала" ограбили на 70 тысяч евро

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Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан стал жертвой грабителей, сообщает Daily Mail. Неизвестные проникли в дом футболиста, пока тот принимал участие в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (2:2).

Французский футболист лишился 12 часов, наличных, одежды и ювелирных изделий более чем на 70 тысяч евро. Варан вызвал полицию по возвращении домой и признался, что забыл включить сигнализацию.

Это не первый случай грабежа квартир спортсменов в последнее время. В конце ноября похожая история случилась и у бывшего футболиста Луиша Фигу, которого ограбили на 500 тысяч евро.

Дополнительная информация

http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-4018172/Real-Madrid-star-Raphael-Varane-targeted-thieves-played-Champions-League.html

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