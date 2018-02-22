Защитник "Вильярреала" заключен под стражу без права залога

Защитник "Вильярреала" Рубен Семеду по решению суда заключен под стражу без права залога, сообщает Marca. По информации источника, 22 февраля игрок обороны побывал в здании суда, покинув его в наручниках.

Издание утверждает, что судья счел 23-летнего футболиста склонным к рецидиву и попыткам сбежать до завершения судебного процесса. Таким образом, он останется под стражей до конца разбирательства.

Ранее Семеду был задержан испанской полицией по подозрению в разбойном нападении и ограблении. Полиция получила заявление от неназванного мужчины, который утверждал, что Семеду с соучастниками избил его. Они, якобы, забрали у него ключи и ограбили квартиру.

"Вильярреал" начал собственную проверку случившегося.

В этом сезоне защитник принял участие в пяти матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.