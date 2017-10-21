Защитник "Севильи": "Ужасная неделя!"

Защитник "Севильи" Серхио Эскудеро после матча 9-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (0:4) подчеркнул, что команда слишком легко пропускает. Во вторник испанцы в гостях в матче группового турнира Лиги чемпионов с крупным счетом уступили и "Спартаку" (1:5).

– Это была ужасная неделя! – цитирует клубная пресс-служба Эскудеро. – Так не может продолжаться, мы должны изучить то, что происходит с командой, мы не должны проигрывать так. "Севилья" слишком легко пропускает, и если мы хотим чего-то достичь – это нужно изменить. Мы уверены друг в друге и знаем, что способны на большее, но нам есть что исправлять.