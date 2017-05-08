Защитник "Атлетико" получает поздравления с переходом в "Реал"

Защитник "Атлетико" Тео Эрнандез, выступающий на правах аренды за "Алавес", близок к переходу в "Реал". Согласно Marca, футболист подпишет с "Королевским клубом" 5-летний контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

Отмечается, что "Реал" готов выплатить отступные за футболиста в размере 24 миллионов евро, но "Атлетико" настаивает на 30, хотя в контракте игрока прописана иная сумма. Пока клубы ведут переговоры по денежной компенсации, француза засыпали на странице в Инстаграме поздравлениями с переходом в "Реал" его поклонники.