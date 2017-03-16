Защитник "Атлетико": "Не принял решения, выступать ли за сборную Франции или Испании"

Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандез после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Байером" (0:0) отметил, что результат противостояния был предрешен уже после первой игры команд в Германии (4:2). Футболист с гражданством Франции и Испании отметил вклад вратаря команды Яна Облака в выход в следующий раунд турнира.

– Мы завоевали хороший результат в Германии, который и позволил нам пройти дальше, – цитирует Marca Эрнандеза. – Игра Облака? Ян крайне важен для нашей команды, и в некоторых эпизодах он серьезно нас выручал.

Сборная Франции или сборная Испании? Я пока не выбрал национальную команду. Ничего нельзя исключать в этой жизни, так что посмотрим, что произойдет в будущем.