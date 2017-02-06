Защитник "Атлетико" Эрнандез может сесть в тюрьму на семь месяцев

Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандез может угодить за решетку из-за избиения своей девушки. В пятницу француз был арестован и обвинен в домашнем насилии. Его девушка с побоями была доставлена в больницу. На игрока завели дело.

В понедельник состоялось судебное заседание. Эрнандез пытался найти общий язык с пострадавшей, однако прокурор попросил судью назначить футболисту меру наказания в виде семи месяцев тюрьмы. Суд пока не вынес решения.