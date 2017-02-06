18:54 6 февраля | ФУТБОЛ — Испания

Защитник "Атлетико" Эрнандез может сесть в тюрьму на семь месяцев

0
0
0
1

Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандез может угодить за решетку из-за избиения своей девушки. В пятницу француз был арестован и обвинен в домашнем насилии. Его девушка с побоями была доставлена в больницу. На игрока завели дело.

В понедельник состоялось судебное заседание. Эрнандез пытался найти общий язык с пострадавшей, однако прокурор попросил судью назначить футболисту меру наказания в виде семи месяцев тюрьмы. Суд пока не вынес решения.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

Ну уж, на бабки ты, "брат" Лукас, по-любому попал! Где ты видел БЕСПЛАТНЫХ "д'Эушек"???????

19:52 6 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ