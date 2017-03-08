Захи Хавасс: "Мне жаль, но Месси идиот"

Бывший египетский министр по делам древностей, известный египтолог Захи Хавасс усомнился в интеллектуальных способностях нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Ему довелось пообщаться с аргентинцем, когда тот посещал пирамиды Гизы во время своего визита в Египет 21 февраля.

– Мне жаль говорить это, но Месси идиот, – цитирует AS Хавасса. – Когда я разговаривал с ним, у него было каменное лицо. Он не проявил ни малейшего интереса к тому, что я ему говорил. Не думаю, что ему это было интересно. Даже когда я ему рассказывал о тайных проходах, о монархах, которые возводили пирамиды, о правлении Тутанхамона. У Месси не было никакой реакции. Наверное, ему интересен только футбол.

Взять пример Уилла Смита, который также посещал пирамиды. Разница колоссальная. Смит показал себя интеллектуалом. Он все читал, задавал вопросы каждую минуту, знал историю пирамид. Мы вместе поужинали, полтора часа говорили о древностях.