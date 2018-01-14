18:47 14 января | Футбол — Испания

Забота дня. Ракитич спасает Иньесту от дождя

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Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич в своем Твиттере опубликовал фотографию с партнером по команде Андресом Иньестой. На снимке хорватский хавбек изображен с ладонью над головой одноклубника - таким образом, он спасал 33-летнего испанца от дождя.

"Всегда забочусь о своем приятеле", - говорится в подписи к фотографии.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Он предлагает ему крышу. ФИФА надо поднять вопрос о хорватской мафии в испанском футболе.

20:36 14 января

баламошка

Славянин спасает испанца. От лютой смерти почти. Но Запад всё равно считает всех славян варварами. Тьфу!

19:13 14 января