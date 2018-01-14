Забота дня. Ракитич спасает Иньесту от дождя

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич в своем Твиттере опубликовал фотографию с партнером по команде Андресом Иньестой. На снимке хорватский хавбек изображен с ладонью над головой одноклубника - таким образом, он спасал 33-летнего испанца от дождя.

"Всегда забочусь о своем приятеле", - говорится в подписи к фотографии.