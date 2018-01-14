Забота дня. Ракитич спасает Иньесту от дождя

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич в своем Твиттере опубликовал фотографию с партнером по команде Андресом Иньестой. На снимке хорватский хавбек изображен с ладонью над головой одноклубника - таким образом, он спасал 33-летнего испанца от дождя.
"Всегда забочусь о своем приятеле", - говорится в подписи к фотографии.
Cuidando siempre de mi compi ☔️😂 pic.twitter.com/KOtvjVW2BX– Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 14 января 2018 г.
Serenky25
Он предлагает ему крышу. ФИФА надо поднять вопрос о хорватской мафии в испанском футболе.
20:36 14 января
баламошка
Славянин спасает испанца. От лютой смерти почти. Но Запад всё равно считает всех славян варварами. Тьфу!
19:13 14 января