11:14 | ФУТБОЛ — Испания

За испанский клуб будет выступать игрок, отбывающий тюремное наказание

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Полузащитник Алекс Ариас подписал контракт со своим бывшим клубом "Реал Авилес", сообщает Marca. Сегодня на клубном стадионе пройдет презентация 27-летнего футболиста.

Примечательно, что в настоящее время Ариас отбывает 4-летнее наказание в тюрьме. В августе 2011 года футболист стал виновником ДТП, в результате которого погибли два человека. В январе 2015-го игрок получил тюремный срок.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Там уже один зек давно играет. Месси - гроза налоговой.

11:53

vitvk

Его что - 4 года остановить не могли?

11:47

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