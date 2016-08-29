За испанский клуб будет выступать игрок, отбывающий тюремное наказание

Полузащитник Алекс Ариас подписал контракт со своим бывшим клубом "Реал Авилес", сообщает Marca. Сегодня на клубном стадионе пройдет презентация 27-летнего футболиста.

Примечательно, что в настоящее время Ариас отбывает 4-летнее наказание в тюрьме. В августе 2011 года футболист стал виновником ДТП, в результате которого погибли два человека. В январе 2015-го игрок получил тюремный срок.