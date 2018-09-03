За что удалили игрока "Севильи". Просто посмотрите

На 66-й минуте матча 3-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Севильей" (1:0) произошел забавный эпизод. Арбитр встречи Хиль Мансано показал желтую карточку полузащитнику гостей Роке Месе за якобы грубую игру против голкипера соперника Пау Лопеса.

На самом деле вратарь симулировал столкновение в собственной штрафной с Месой. Для футболиста "Севильи" эта карточка стала второй в матче, команда оставшееся время провела в меньшинстве.