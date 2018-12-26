Йорди Кройф: "Барселона" должна быть готова к игре без Месси"

Йорди Кройф, сын легенды голландского футбола Йохана Кройфа, считает, что "Барселона" должна готовиться к тому, что рано или поздно придется играть без Лионеля Месси. По его словам, следует посмотреть на пример "Реала", который потерял в этом году Криштиану Роналду.

– Месси лучший футболист, поэтому сложно представить, что его может не быть на поле, – цитирует sport.es Кройфа. – Но "Барселона" должна быть готова к этому. Посмотрите на "Реал", который потерял Роналду. Там все еще отличные футболисты, но нет звезды, которая дает уверенность, что даже при счете 0:2 вы способны победить. А Месси как раз такой. Это больше, чем просто игрок. Роналду тоже держал собранной всю команду.