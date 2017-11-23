Йерро вернулся на должность спортивного директора федерации футбола Испании

Бывший защитник "Реала" и сборной Испании Фернандо Йерро занял пост спортивного директора Королевской испанской футбольной федерации. Ранее он уже занимал эту должность, однако покинул ее в 2011 году.
Ранее отмечалось, что некоторые игроки национальной команды - Серхио Рамос, Жерар Пике, Серхио Бускетс и Андрес Иньеста - будут рады его возвращению.
Йерро был ассистентом Карло Анчелотти в "Реале", в сезоне-2016/17 возглавлял команду второго испанского дивизиона "Овьедо".
⚠ OFICIAL | Fernando Hierro, nuevo director deportivo de la @rfef https://t.co/iXjvBt822P pic.twitter.com/S8pAeTliZT– Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 23 ноября 2017 г.