Йерро вернулся на должность спортивного директора федерации футбола Испании

Бывший защитник "Реала" и сборной Испании Фернандо Йерро занял пост спортивного директора Королевской испанской футбольной федерации. Ранее он уже занимал эту должность, однако покинул ее в 2011 году.

Ранее отмечалось, что некоторые игроки национальной команды - Серхио Рамос, Жерар Пике, Серхио Бускетс и Андрес Иньеста - будут рады его возвращению.

Йерро был ассистентом Карло Анчелотти в "Реале", в сезоне-2016/17 возглавлял команду второго испанского дивизиона "Овьедо".