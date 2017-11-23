20:01 | Футбол — Испания

Йерро вернулся на должность спортивного директора федерации футбола Испании


Бывший защитник "Реала" и сборной Испании Фернандо Йерро занял пост спортивного директора Королевской испанской футбольной федерации. Ранее он уже занимал эту должность, однако покинул ее в 2011 году.

Ранее отмечалось, что некоторые игроки национальной команды - Серхио Рамос, Жерар Пике, Серхио Бускетс и Андрес Иньеста - будут рады его возвращению.

Йерро был ассистентом Карло Анчелотти в "Реале", в сезоне-2016/17 возглавлял команду второго испанского дивизиона "Овьедо".

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