Йерри Мина: "Зенит"? Если "Барса" не рассчитывает на меня, то я выберу лучший вариант"

Защитник сборной Колумбии Йерри Мина заявил, что намерен закрепиться в "Барселоне".

Ранее агент игрока сообщил, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы "Зенит" и "Эвертон".

- У меня есть контракт с "Барселоной", и я хочу выступать здесь, - цитирует Мину Marca. - Мне поступали предложения от других клубов, но сейчас я хочу насладиться отдыхом, а там посмотрим.

Если клуб хочет, чтобы я ушел, то мне придется выбрать наилучший вариант для продолжения карьеры. Но я хочу добиться успеха именно в "Барселоне", так как это лучший клуб в мире.

Мина выступает за каталонский клуб с января 2018 года. Он провел за команду 6 матчей.

На прошедшем чемпионате мира-2018 Мина в составе сборной Колумбии забил 3 гола в 3 играх.

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