Йерри Мина: "Я платил за шопинг Месси и Суареса"

Защитник "Барселоны" Йерри Мина рассказал о том, как проходила его адаптация в испанском клубе. Колумбийский игрок обороны пополнил состав сине-гранатовых в январе 2018 года. За это время он принял участие в шести играх.

– Когда я приехал, чтобы создать хорошую атмосферу, я стал спорить с Месси и Суаресом на то, кто лучше исполнит штрафные, – цитирует Bocas magazine Мину. – Я пошел на это, просто чтобы посмотреть на них. До тех пор, пока не узнал, что они брали с меня 50 евро в день. Тогда я подумал: "Что, я плачу за шопинг этих парней?!"

Правда в том, что эти монстры могут забить с любой точки. Они – фантастические люди и просто волшебники.

Этим летом Мина в составе сборной Колумбии выступал на ЧМ-2018. В трех матчах на турнире он забил три гола.

По данным СМИ, защитник ради получения игровой практики готов уйти из "Барселоны". "Эвертон" готов заплатить за него 27 миллионов евро.