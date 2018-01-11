Йерри Мина - игрок "Барселоны"

"Барселона" объявила о трансфере защитника "Палмейрас" Йерри Мины. Соглашение с колумбийцем рассчитано до 30 июня 2023 года, сумма сделки составила 11,8 миллиона евро. Сумма отступных в контракте 23-летнего игрока – 100 миллионов евро.



В прошедшем сезоне в Бразилии Мина сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.