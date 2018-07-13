Йерри Мина: "Хочу быть в команде, где буду играть"

Защитник "Барселоны" и сборной Колумбии Йерри Мина открыто заявил, что недоволен своим положением в каталонском клубе. Игрок обороны отметил, что в вопросе карьеры собирается руководствоваться только личными интересами.

– Я хочу принять лучшее решение, – цитирует todomercadoweb.es Мину. – Самое важное – быть спокойным. Я желаю себе только лучшего. В "Барселоне" у меня были непростые моменты. Хочу быть в команде, где буду получать игровое время.

Напомним, Мина перешел в "Барселону" из "Палмейраса" зимой 2018 года. В прошлом сезоне он провел в составе каталонцев 6 матчей во всех турнирах, отдав одну голевую передачу. На ЧМ-2018 он принял участие в трех матчах, забив три мяча.

Контракт защитника с испанским клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 9 миллионов евро. По данным СМИ, "Эвертон" готов предложить за защитника 24 миллиона евро.