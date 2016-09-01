12:19 | ФУТБОЛ — Испания

Яспер Силлессен: "Не поверил, когда мне рассказали об интересе "Барселоны"

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Голландский вратарь Яспер Силлессен признался, что не сразу поверил в интерес к нему со стороны "Барселоны". Каталонцы подписали Силлессена из "Аякса", продав в "Манчестер Сити" Клаудио Браво.

– Когда агент сказал мне, что "Барселона" заинтересовалась мной, я подумал, что это шутка, – цитирует AS Силлессена. – Не мог поверить, что лучший клуб в мире хочет меня подписать. Теперь надеюсь бороться за место в основном составе и выигрывать трофеи.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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nezasport

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