Яспер Силлессен: "Люблю "Барселону", но хочу играть больше, чем 10 матчей за сезон"

Голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен дал понять, что недоволен игровым временем, которое он получает в команде. Футболист отметил, что хотел бы играть чаще.

- Я люблю "Барселону", но я профессионал, и хочу играть больше, чем 10 матчей за сезон. Все просто, - цитирует ESPN голландца. - Руководство клуба знает мою ситуацию, но я также читал, что они не хотят, чтобы я уходил, и что они довольны моей работой.

Я не отношусь к игрокам, которые устраивают войну с клубом. Я в "Барселоне" уже два года и на данный момент я намерен продолжать играть здесь.

29-летний вратарь провел 10 матчей за "Барселону" в нынешнем сезоне во всех турнирах (девять в Кубке Испании и один - в Лиге чемпионов).