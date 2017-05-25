Яспер Силлессен: "Буду бороться за место в основе "Барселоны"

Голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен заявил, что в следующем сезоне намерен бороться за место в воротах команды, и не собирается менять клуб. В минувшем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах и пропустил 13 мячей. Голландец перешел в каталонский клуб из "Аякса" зимой 2017 года.

– Я не счастлив, когда не играю, – цитирует Sport.es Силлессена. – Но переходя в "Барселону" я знал, что мне потребуется время на адаптацию. Сейчас я работаю и в следующем сезоне, конечно же, буду бороться за то, чтобы стать номером один в клубе.

Я чувствую, что способен на это. Меня бы не подписали, если не рассчитывали на меня. В клубе считают, что у меня есть потенциал играть с первых минут, а не сидеть на скамейке запасных. Я буду стараться. Не рассматриваю поступившие предложения, все в порядке. Да, в этом сезоне я играл не много, но я разговаривал с Диком Адвокатом, который сказал мне, что рассчитывает на меня и видел мои матчи.