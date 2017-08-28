Яркая реакция Зидана на промах Бензема в концовке матча с "Валенсией". Видео

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ярко отреагировал на промах нападающего Карима Бензема в концовке матча 2-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (2:2). Французский форвард за 3 минуты до конца основного времени получил мяч в 9 метрах от ворот и сильно пробил, но не попал в створ. После этого промаха Зидан упал на колени и ладонями от досады постучал по газону. Видео этого фрагмента стремительно разлетелось по страницам пользователей социальных сетей.

Трансляция матча "Реал" - "Валенсия"