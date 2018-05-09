20:06 | Футбол — Испания

Японский клуб опроверг интерес к Иньесте

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Спортивный директор "Виссел Кобе" Ацухиро Миура отрицает предложение, сделанное полузащитнику "Барселоны" Андресу Иньесте, а свое появление на матче "Барселона""Реал" функционер объяснил желанием посмотреть футбол. Ранее сообщалось, что испанцу предложен трехлетний контракт с зарплатой в 30 миллионов долларов.

– Я поражен. Ничего об этом не слышал, – приводит AFP слова Миуры. – Честно говоря, такая денежная сумма не кажется мне реальной. Если Иньеста действительно приедет к нам, это будет невероятно. Но это невозможно.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kaop40

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

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