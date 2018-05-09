Японский клуб опроверг интерес к Иньесте

Спортивный директор "Виссел Кобе" Ацухиро Миура отрицает предложение, сделанное полузащитнику "Барселоны" Андресу Иньесте, а свое появление на матче "Барселона" – "Реал" функционер объяснил желанием посмотреть футбол. Ранее сообщалось, что испанцу предложен трехлетний контракт с зарплатой в 30 миллионов долларов.

– Я поражен. Ничего об этом не слышал, – приводит AFP слова Миуры. – Честно говоря, такая денежная сумма не кажется мне реальной. Если Иньеста действительно приедет к нам, это будет невероятно. Но это невозможно.