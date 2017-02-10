Японский хавбек попросил о расторжении контракта с "Тенерифе" спустя 10 дней после перехода

Полузащитник "Тенерифе" Гаку Сибасаки обратился к руководству клуба с просьбой о расторжении контракта, информирует Marca. Японец не может адаптироваться к жизни в Испании и хочет вернуться на родину. Любопытно, что в команду второго испанского дивизиона 24-летний хавбек перешел из клуба "Касима Антлерс" 10 дней назад.
Внимание европейских клубов к Сибасаки было приковано после того, как 18 декабря минувшего года в финале Клубного чемпионата мира он оформил дубль в ворота "Реала" (2:4).
Este jueves (10.00 horas), en el #HRL (puerta abierta), primer entrenamiento de #20GakuShibasaki. #QuieroVivirlo https://t.co/Dwsvlar2Fs pic.twitter.com/aeAREFsrIo– CD Tenerife (@CDTOficial) 1 февраля 2017 г.