Японский хавбек попросил о расторжении контракта с "Тенерифе" спустя 10 дней после перехода

Полузащитник "Тенерифе" Гаку Сибасаки обратился к руководству клуба с просьбой о расторжении контракта, информирует Marca. Японец не может адаптироваться к жизни в Испании и хочет вернуться на родину. Любопытно, что в команду второго испанского дивизиона 24-летний хавбек перешел из клуба "Касима Антлерс" 10 дней назад.

Внимание европейских клубов к Сибасаки было приковано после того, как 18 декабря минувшего года в финале Клубного чемпионата мира он оформил дубль в ворота "Реала" (2:4).