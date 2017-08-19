Янузай не дебютирует за "Реал Сосьедад" в матче против "Сельты"

Полузащитник Аднан Янузай, летом перешедший из "Манчестер Юнайтед" в "Реал Сосьедад", пропустит матч 1-го тура чемпионата Испании против "Сельты", сообщает Marca. По информации источника, в пятницу, 18 августа, 22-летний бельгийский хавбек не участвовал в тренировке команды из-за дискомфорта в левом бедре.

По итогам МРТ стало известно, что у Янузая нет серьезной травмы, но он не сможет выйти на поле в предстоящей игре примеры. Встреча состоится 19 августа в Виго, начало игры -19.15 по московскому времени.