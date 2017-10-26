15:02 | Футбол — Испания

Янник Карраско: "Фанаты "Атлетико" - лучшие в Испании, а болельщики "Реала" - туристы"


Полузащитник "Атлетико" Янник Карраско заявил, что у его команды лучшие фанаты в Испании. Тем не менее, он считает, что пока новый стадион клуба "Ванда Метрополитано" не обрел душу, которая была у прежней арены.

- Фанаты "Атлетико" - лучшие во всей Испании, - цитирует Football Espana Карраско. - "Ванда Метрополитано" не похожа на другие стадионы, такие как у "Реала", где большинство болельщиков - туристы, которые приходят посмотреть игру, как будто они сидят дома. Наши фанаты приезжают из рабочих районов города, и все они живут ради клуба, очень страстно.

Атмосфера на новом стадионе невероятна, у него пока еще нет души "Кальдерона", но со временем появится. Как сказал Симеоне, он может стать Колизеем, где мы будем неуступчивыми противниками.

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