Ян Облак — о своем будущем: "Сейчас я хочу хорошо закончить сезон, а затем посмотрим"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак рассказал, что сейчас сосредоточен на игре за мадридцев и не задумывается о своем будущем. Отметим, что словенец входит в круг интересов "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ" и "Челси".

– Сейчас я предпочитаю хорошо закончить сезон и, надеюсь, выиграть Лигу Европы. Затем посмотрим, – цитирует COPE Облака. – Но у меня контракт до 2021 года, и я не думаю ни о каком другом клубе, кроме "Атлетико". Если останусь в Мадриде – будем расти вместе, если нет – клуб все равно продолжит совершенствоваться.

Облак перешел в "Атлетико" в 2014-м году из "Бенфики" за 16 миллионов евро. Сейчас transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов.