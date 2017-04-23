Ян Облак: "Гризманну не нужно много моментов, чтобы забить"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак поблагодарил одноклубника Антуана Гризманна за победу в последнем матче чемпионата Испании с "Эспаньолом" (1:0). Француз забил единственный мяч в этой встрече.

– Игру решают детали, – цитирует A Bola Облака. – Нападающий должен забивать голы, вратарь – спасать ворота. Это и произошло. "Атлетико" в хорошей форме сейчас. Я стараюсь по максимуму помочь команде. Гризманн же один из лучших в мире. Ему не нужно много моментов, чтобы забить. Мы должны поблагодарить его. Надеюсь, он забьет еще больше.