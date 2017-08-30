Ян Облак: "Этот сезон я точно проведу в "Атлетико"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак сообщил, что останется в команде до конца сезона. Он добавил, что счастлив находиться в мадридском клубе.

Ранее стало известно, что интерес к 24-летнему игроку проявлял "ПСЖ". Однако мадридцы пытались уговорить голкипера продлить контракт с повышением суммы отступных.

– Не могу много говорить о том, что случится ближайшее время. На данный момент я игрок "Атлетико, – приводит Ekipa24 слова Облака. – Так будет до конца этого сезона. Иногда все меняется каждый день. Сейчас я могу говорить только об "Атлетико", которым я доволен. Как минимум еще один сезон проведу в клубе.