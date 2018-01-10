Яго Аспас: "Когда я был ребенком, всегда мечтал быть похожим на Мостового"

Нападающий "Сельты" Яго Аспас отметил, что бывший игрок галисийцев россиянин Александр Мостовой являлся кумиром для детей. Форвард также добавил, что будучи ребенком мечтал быть похожим на Мостового.

– Кто лучше, я или Мостовой? Трудно сравнивать самого себя, пусть этим занимаются другие, – цитирует AS Аспаса. – В детстве мне очень нравился Мостовой, он был кумиром нашего поколения. Я стараюсь играть на его уровне. Когда я был ребенком, я всегда мечтал быть похожим на Мостового.

Напомним, что Мостовой выступал за "Сельту" с 1996 по 2004 год. Россиянин в 249 матчах забил 64 гола.