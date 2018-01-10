11:50 | Футбол — Испания

Яго Аспас: "Когда я был ребенком, всегда мечтал быть похожим на Мостового"

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Нападающий "Сельты" Яго Аспас отметил, что бывший игрок галисийцев россиянин Александр Мостовой являлся кумиром для детей. Форвард также добавил, что будучи ребенком мечтал быть похожим на Мостового.

– Кто лучше, я или Мостовой? Трудно сравнивать самого себя, пусть этим занимаются другие, – цитирует AS Аспаса. – В детстве мне очень нравился Мостовой, он был кумиром нашего поколения. Я стараюсь играть на его уровне. Когда я был ребенком, я всегда мечтал быть похожим на Мостового.

Напомним, что Мостовой выступал за "Сельту" с 1996 по 2004 год. Россиянин в 249 матчах забил 64 гола.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Сейчас Мост тоже отжигает...на ТВ.

13:15

vasiunchik

Яго еще рановато сравниваться с Александром. Мостовой вытянул Сельту в лидеры Примеры и в ЛЧ, а что сделал Аспас?

12:17