Вячеслав Колосков: "Криштиану Роналду логично и объективно получил "Золотой мяч"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков выразил мнение, что нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду логично и объективно получил приз лучшему игроку года "Золотой мяч". Для форварда данная награда стала четвертой в его карьере.

- Здесь речи о политике не идет - выбирают журналисты, так что никакой подтасовки нет, все объективно, - приводит ТАСС слова Колоскова. - Гризманну еще рановато, он еще себя не проявил. Конечно, перспектива хорошая, но мы видели, что и на чемпионате Европы ничего особенного не показал, ну а уж о клубе вообще говорить нечего. Пока он не звезда.

Что касается Роналду и Месси, то, наверное, все-таки Роналду. "Реал" выиграл Лигу чемпионов, Португалия - чемпионат Европы, поэтому никаких особых споров быть не должно. Гризманн пока не подходит по классу, могу прямо сказать; у Месси был спад, сборная Аргентины выступала неудачно. Поэтому, мне кажется, на этот раз все объективно и логично.

Один он ничего не выиграет, вокруг него есть партнеры, которые ему помогают. Все-таки в индивидуальном плане Месси сильнее, чем Роналду; а португалец очень хорошо вписывается в коллективную игру. Что касается его перспектив, понятно, что на новый уровень ему не выйти; будет хорошо, если он сохранит нынешний уровень подготовки и мастерства. Вообще в 31 год сложно смотреть с перспективой в будущее; им на смену придут другие футболисты, мне кажется.

Есть уже Гризманн, есть Бэйл, у него хорошие перспективы, есть Суарес, Агуэро. Есть ряд ярких футболистов, которые могут раскрыться, прибавить и претендовать на звание лучшему футболисту.