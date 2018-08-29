Вслед за Боррьелло "Ибица" хочет подписать Кассано

Итальянский нападающий Антонио Кассано может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает Calciomercato, контракт с опытным форвардом рассчитывает подписать клуб третьего дивизиона "Ибица". Ранее к этой команде присоединился другой итальянец Марко Боррьелло.

По данным источника, помимо Кассано, который не имел игровой практики в течение двух лет, "Ибица" хочет пригласить на пост почетного президента Адриано Галлиани, который занимал пост генерального директора "Милана" до 2017 года.

Напомним, что "Ибица", образованная в 2015 году, финансируется Амадео Сальвио, который с 2013 по 2015 год был президентом "Валенсии".